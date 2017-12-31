Президент Украины назвал главные достижения 2017 года

Президент Петр Порошенко заявил, что в 2017 году украинцы смогли доказать миру, что способны на большие свершения и победы.

Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter .

«Год 2017 год выдался непростым. Но мы смогли доказать всему миру, что объединившись, украинцы способны на большие свершения и победы», – отметил Порошенко.

В видеоролике, которым проиллюстрировано сообщение, среди главных достижений Украины в 2017 году названы первый полет самолета Ан-132, проведение Евровидения в Киеве , введение безвизового режима с Европой, действие Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, победы украинского бокса (Александр Усик в третий раз защитил титул чемпиона WBO, Василий Ломаченко стал лучшим боксером мира), участие украинцев в «Играх Непокоренных», запуск образовательной, пенсионной, медицинской реформ, масштабный ремонт дорог, усиление украинского войска, освобождение 74 украинцев из плена ОРДЛО.