Президент Украины назвал главные достижения 2017 года

Президент Петр Порошенко заявил, что в 2017 году украинцы смогли доказать миру, что способны на большие свершения и победы.

Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Год 2017 год выдался непростым. Но мы смогли доказать всему миру, что объединившись, украинцы способны на большие свершения и победы», – отметил Порошенко.

В видеоролике, которым проиллюстрировано сообщение, среди главных достижений Украины в 2017 году названы первый полет самолета Ан-132, проведение Евровидения в Киеве, введение безвизового режима с Европой, действие Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, победы украинского бокса (Александр Усик в третий раз защитил титул чемпиона WBO,  Василий Ломаченко стал лучшим боксером мира), участие украинцев в «Играх Непокоренных», запуск образовательной, пенсионной, медицинской реформ, масштабный ремонт дорог, усиление украинского войска, освобождение 74 украинцев из плена ОРДЛО.

Год 2017 год выдался непростым. Но мы смогли доказать всему миру, что объединившись, украинцы способны на большие свершения и победы.#УкраїнаПереможе pic.twitter.com/QFpIwNIkvX

— Петр Порошенко (@poroshenko) 31 декабря 2017 г.


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