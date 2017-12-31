«Черное зеркало» Netflix показал фюрера РФ, который поздравляет жителей США с Новым Годом
Сервис Netflix выпустил промо-ролик к четвертому сезону сериала «Черное зеркало». В видео президент РоSSии Владимир Путин обращается к американцам, чтобы поздравить их с Новым годом.
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Сервис использовал отрывок из реального обращения Путина к жителям РоSSии 31 декабря 2016 года. Озвучку выполнил неизвестный актер, а там, где Путин якобы говорит «уважаемые граждане Америки», на самом деле произносилось «уважаемые граждане РоSSии».
Промо Netfix – это монтаж из предыдущих сезонов «Черного зеркала» и реальных событий, в том числе протестных акций, выступлений Марка Цукерберга и бывшего пресс-секретаря Дональда Трампа Шона Спайсера.
Саундтрек – Happy New Year группы ABBA.
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