Польша построит барьер в тысячу километров на границе с Украиной и Беларусью

vepr

Новый закон против африканской чумы свиней в Польше предусматривает строительство барьера на границе с Украиной и Беларусью длиной 1000 км и шириной 15 м. Президент Польши Анджей Дуда подписал специальный указ для борьбы с африканской чумой свиней (АЧС), который вступит в силу 5 января.

Этим законом предполагается строительство барьера вдоль восточной границы Польши, который должен предотвратить миграцию диких животных, в частности кабанов из Украины и Беларуси. Общая длина ограждений составит 1 тысячу километров, ширина — 15 метров, сообщает «Немецкая волна«.

Законом также предусматривается усиленный отстрел диких кабанов. Так, охотники получают право на оплачиваемый отпуск до шести дней в году для охоты на этих животных. Кроме того, закон дает властям возможности налагать новые запреты и ограничения и вводит административные санкции за их несоблюдение.

С февраля 2014 года по 11 декабря 2017 года ветеринарная служба Польши зафиксировала порядка 750 очагов АЧС, среди которых более ста — среди домашних свиней и более 600 — среди диких кабанов. Наиболее активно вирус распространялся в 2017 году, сообщило Международное эпизоотическое бюро.

5 декабря Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявила о 140 случаях заболевания АЧС среди домашних свиней в стране с начала 2107 года.

В 2012 году был зарегистрирован первый случай заболевания в стране, в 2014 году — 16 случаев, в 2015 — 40 случаев, в 2016 — 91 случай.

Вакцины для борьбы с вирусом АЧС не существует.


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