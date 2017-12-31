Канада готова дать Киеву дорожную карту безвиза

Министр иммиграции Ахмед Хусен готов разработать дорожную карту безвизового режима для Украины.

Об этом сообщил президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод, передает Укринформ .

"Канада довольно консервативно относится к визовым и в целом иммиграционным вопросам. Есть много стран, которые ведут свободную торговлю с Канадой, но не имеют безвизового режима. Однако этот вопрос все-таки продвигается", – пояснил он.

Он отметил, что сейчас отношения между Украиной и Канадой находятся на самом высоком уровне за всю историю.

"Во время моего общения с Джастином Трюдо он подчеркивал, что вопрос Украины – внепартийный. И мы действительно видим, что все партии парламента благосклонно относятся к Украине", – рассказал он.

Напомним, 24 октября Хусен сообщил, что Канада уже активно объясняет Украине, что необходимо сделать, чтобы приблизиться к безвизовому режиму.