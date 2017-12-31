Журналисты составили список главных событий 2017 года в Украине

Журналисты составили список событий 2017 года, которые, так или иначе, окажут влияние на жизнь украинцев в 2018-м.

Об этом сообщает 112 Украина .

На первом месте обстрелы в Авдеевке в феврале. Тут зафиксированы человеческие потери как среди военнослужащих, так и мирного населения, понесенные в результате огня, который чаще всего велся со стороны оккупированного областного центра.

Далее журналисты вспомнили о торгово-политической блокаде ОРДЛО. Блокировать любые экономические отношения с подконтрольными боевикам районами решили люди, назвавшие себя ветеранами добровольческих батальонов, участвовавших в боевых действиях. Их действия поддержали несколько действующих нардепов и поддали резкой критике международные партнеры и представители высшего руководства Украины.

Весной украинцев взбудоражили вести из Балаклеи (Харьковская область), где произошел взрыв на огромном складе боеприпасов. Он спровоцировал масштабные пожары на территории арсенала. Сразу после этого спасатели совместно с военнослужащими и правоохранителями начали операцию по ликвидации последствий: эвакуировали жителей города и близлежащих населенных пунктов, а в опасную зону были направлены усиленные наряды пожарных и правоохранителей. Причиной, которую озвучили в первую очередь, стала диверсия.

В 2017 году в Киеве состоялся песенный конкурс «Евровидение». Право проведения конкурса в 2016 году для Украины завоевала певица Джамала, и в мае столица, несмотря на сомнения скептиков, сумела достойно провести Евровидение.

В июне 2017 года вступили в силу правила безвизового въезда украинцев в страны ЕС . С 11 июня все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, могут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС , кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.

В ушедшем году состоялись судебные заседания по делу экс-президента В.Януковича, подозреваемого в государственной измене.

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины. Кроме того, еще один столичный суд рассматривает дело, фигурантом которого является Янукович. Так, в Печерском суде рассматривается ходатайство прокуратуры о специальном досудебном расследовании дела о преступлениях против участников Евромайдана. Один из его фигурантов – именно экс-президент.

2017 год запомнится также внедрением рядом запретов и санкций.

17 мая в Украине вступил в силу указ Президента П.Порошенко, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении экономических и других санкций. В новом санкционном списке оказались 1228 физических и 468 юридических лиц. К слову, в этом году Украина впервые ввела санкции в отношении роSSийских компаний интернет- и медиаотрасли, таких, как Mail.ru Group, "Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, под запрет в Украине попали сотни фильмов и сериалов советского и роSSийского производства, а также литература антиукраинского содержания. А с 23 ноября в Украине действует новый порядок проведения гастролей роSSийскими артистами.

26 сентября 2017 года в Калиновке взорвался арсенал военных боеприпасов. В связи с происшедшим в город были стянуты значительные силы правоохранителей и спасателей из соседних областей, были перекрыты трассы, ограничено ж/д движение и авиаполеты.

До конца осени 2017 года было полностью завершено восстановление пострадавших от взрывов населенных пунктов.

Еще одним громким событием года журналисты назвал события с участием экс-губернатора Одесской области М.Саакашвили.

Ныне опальный украинский политик и лидер партии "Рух нових сил", с лета регулярно находится в эпицентре внимания СМИ . После президентского указа о лишении его украинского гражданства (к слову, Саакашвили в тот момент находился за пределами страны), стали регулярными скандальные ситуации, происшествия и громкие события, в центре которых он оказывался. Чего только стоит его возвращение в Украину (путем прорыва госграницы), вояжи по стране, намерения поднять народ на протесты, успешные и не очень попытки задержания со стороны силовиков и многое другое.

Следующим топ-событием журналисты назвали ДТП с Lexus в Харькове. 18 октября на центральной улице города внедорожник Lexus въехал в толпу людей, убив шестерых человек и ранив еще нескольких. Шестая жертва скончалась в больнице, врачам не удалось спасти ее жизнь, остальные погибли на месте аварии. В причастности к смерти людей следствие подозревает не только водителя Lexus, которым оказалась 20-летняя Алена Зайцева, девушка из местной влиятельной семьи, но и мужчину, управлявшего автомобилем Volkswagen Touareg. Именно Volkswagen толкнул Lexus во время пересечения ими перекрестка, как утверждают оба водителя, на незапрещенный сигнал светофора. Оба предполагаемых виновника трагедии сейчас находятся под стражей.

Это событие стало основной для перемен в правилах выдачи водительских удостоверений и для ограничения скорости автомобилей в населенных пунктах до 50 км в час.

В 2017 году украинский парламент принял ряд законов для внедрения пенсионной, медицинской, образовательной реформ и изменений в процессе судопроизводства.

Отметим, образовательная реформа повлекла для Украины ряд международных проблем со странами-соседями, которые не захотели мириться с "языковой статьей" закона (она предусматривает обучение нацменьшинств в школах на государственном языке). Венгрия, РоSSия и даже Молдавия усмотрели в такой норме ущемление прав своих соотечественников, проживающих в Украине.

В оккупированном Луганске в конце 2017 году началась смена «власти». На место Игоря Плотницкого пришел глава т. н. "МГБ ЛНР" Леонид Пасечник. До этого центр оккупированного города наводнила военная техника и вооруженные люди, как потом оказалось – "помощь" из РоSSии и соседней "ДНР". Как позже сообщил президент Порошенко.

Ситуация в Луганске стала следствием давнего конфликта между Плотницким и местным "главой МВД " Игорем Корнетом. В результате "люди Корнета" сумели захватить часть административных зданий, в том числе "генпрокуратуру ЛНР", и арестовать соратников Плотницкого. Тот сбежал в РоSSию, хотя до последнего заверял, что будет находиться в городе, а происходящее называл "попыткой государственного переворота".

27 декабря. В этот день произошло событие, которого ждали последние несколько лет. 73 украинца вернулись к своим семьям после длительного пребывания в плену у боевиков на Донбассе.