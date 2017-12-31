Кремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - Пионтковский

Ситуация на Донбассе будет производной от внутриполитического развития в РоSSии, поскольку сейчас Кремль загнал себя в тупик в отношениях с Западом.

Об этом в интервью изданию «Апостроф» заявил известный роSSийский политолог Андрей Пионтковский.

«РоSSийская политическая элита в целом осознала провал авантюры «русского мира» и «Новороссии». Эти слова уже не употребляются. И если их откровенно спросить, они сказали бы, что мечтают обменять Донбасс на Крым. То есть если им зафиксируют, даже не юридически, а хотя бы де-факто, признание Крыма, то они готовы будут убраться с Донбасса», — говорит аналитик.

Однако, по его мнению, на такую сделку с Путиным никто не пойдет. «Ни Украина, разумеется, ни Запад и, прежде всего, Соединенные Штаты. Резко изменилось отношение к Москве в целом и к украинскому кризису в США . Его озвучивает и курирует Курт Волкер. Мне иногда кажется, что позиция Волкера более последовательная и проукраинская, чем официальная позиция украинского руководства», — указывает Пионтковский.

«Это реакция на провал кремлевской операции «Трамп наш». Да, им удалось посадить в Белый дом безграмотного человека, который по каким-то неведомым причинам все время расшаркивается перед Путиным и повторяет всякие глупости о том, что «нам нужны русские». Но реальной политикой на роSSийско-украинском направлении занимаются совсем другие люди», — считает аналитик.

«Поэтому я не вижу здесь никакой самостоятельной динамики украинского кризиса. Она появится в случае отстранения Путина от власти, которое рано или поздно произойдет. Те люди, которые придут к власти, не будут демократами, готовыми отказаться от своих имперских комплексов. Но они будут реалистами, которые понимают, что режим зашел слишком далеко и надо о чем-то серьезно договариваться как с Западом, так и с Украиной, которая де-факто стала частью Запада», — резюмирует Пионтковский.