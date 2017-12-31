Южная Корея задержала танкер с бензином для КНДР
Южная Корея подозревает уже второе иностранное судно в перевозке бензина в КНДР. Судно задержано и уже больше недели находится в южнокорейском порту.
Об этом сообщает
Указано, что танкер имеет название КОТІ и ходит под флагом Панамы, а его экипаж состоит преимущественно из китайцев и граждан Мьянмы.
Двумя днями ранее Сеул тоже заявлял об аресте другого судна, которое якобы поставляло санкционные товары в Северную Корею.
На танкере Lighthouse Winmore обыск прошел 24 ноября после того, как, по словам южнокорейской стороны, 19 октября с судна перекачали 600 тонн бензина на северокорейское судно.
Танкер якобы должен был доставить бензин из Японии в Тайвань. Как известно, в сентябре Совбез ООН принял новый пакет санкций против КНДР из-за продолжения Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний.
Сентябрьскими санкциями запрещается поставка Северной Корее сжиженного природного газа. Кроме того, были наложены ограничения на поставку нефтепродуктов (в том числе и передачу нефтепродуктов на северокорейские судна). Напомним, ранее сообщалось, что роSSийские танкеры поставляют в Северную Корею нефтепродукты. За последние несколько месяцев были зафиксированы, по меньшей мере, три таких случая.
Ранее стало известно, что КНДР решила продолжить наращивать ядерный потенциал.
В 2017 году американский политолог Джейсон Смарт заявил, что в США могут договориться о завершении конфликта с КНДР при условии, что в Северной Корее возникнет угроза голода.
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