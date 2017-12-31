В Москве задержали украинскую писательницу Евгению Бильченко

В Москве задержали поэтессу из Украины Евгению Бильченко.

Об этом сообщает «112.ua» со ссылкой на роSSийские СМИ.

Творческий вечер поэтессы проходил в московском клубе ICON. На мероприятии появились казаки, которые заблокировали вход в помещение. На место встречи вызвали полицейских.

Прибывшая на место полиция проверила документы Бильченко, а после доставила ее в отдел полиции по району. Но уже через два часа Бильченко отпустили из полиции без протокола.

Евгения Бильченко родилась в Киеве. С 1997 по 2001 год училась на культурологическом факультете Киевского национального университета культуры и искусств. Специальность: культуролог, преподаватель теории и истории культуры. Бильченко – автор 15 поэтических сборников, 2 монографий, около 150 научных статей.

Стипендиат Верховной Рады 2015-2016 годов. Член Международной академии литературы и искусств Украины, Конгресса литераторов Украины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР""Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР"
"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец
Лучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехатьЛучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехать
В Хельсинкском союзе заявили о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на ДонбассеВ Хельсинкском союзе заявили о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на Донбассе
Мелания Трамп распорядилась спилить двухсотлетнюю магнолию на лужайке Белого домаМелания Трамп распорядилась спилить двухсотлетнюю магнолию на лужайке Белого дома
Блок рекламы


Похожие новости
В Стамбуле задержали 20 человек, которые готовили теракты на Новый год в городеВ Стамбуле задержали 20 человек, которые готовили теракты на Новый год в городе
Детективы НАБУ задержали директора Института агроэкологии - СМИДетективы НАБУ задержали директора Института агроэкологии - СМИ
В Москве провели акцию в поддержку украинских политзаключенных
В Луганской области задержали боевика, который воевал за "ЛНР" и допрашивал пленныхВ Луганской области задержали боевика, который воевал за "ЛНР" и допрашивал пленных
В Москве задержали оппозиционера ЯшинаВ Москве задержали оппозиционера Яшина
Польские пограничники задержали роSSийского олигарха с фальшивым паспортомПольские пограничники задержали роSSийского олигарха с фальшивым паспортом
Польские пограничники обвиняют украинскую сторону в «рождественских» очередяхПольские пограничники обвиняют украинскую сторону в «рождественских» очередях
Полицейские Волновахи задержали танкиста "Оплота", который вместе с матерью ехал за ее пенсиейПолицейские Волновахи задержали танкиста "Оплота", который вместе с матерью ехал за ее пенсией
В Польше задержали роSSийского бизнесмена, пытавшегося вылететь в УкраинуВ Польше задержали роSSийского бизнесмена, пытавшегося вылететь в Украину
В Роттердаме задержали четырех террористовВ Роттердаме задержали четырех террористов
Последние новости
Подгружаем последние новости