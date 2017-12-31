Япония рассматривает четыре варианта войны с КНДР

Японское правительство рассматривает вероятность начала полномасштабной войны на Корейском полуострове.

Об этом в воскресение сообщило агентство Kyodo, передает Интерфакс Украина.

Среди вариантов развития событий: вторжение сил Южной Кореи в КНДР , ракетный удар Северной Кореи по Японии, столкновение сил КНДР и Южной Кореи, а также упреждающий удар США по КНДР .

В случае начала военных действий Япония сможет задействовать механизм коллективной безопасности и получить поддержку США .

Ранее стало известно, что КНДР решила продолжить наращивать ядерный потенциал.