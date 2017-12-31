Япония рассматривает четыре варианта войны с КНДР
Японское правительство рассматривает вероятность начала полномасштабной войны на Корейском полуострове.
Об этом в воскресение сообщило агентство Kyodo, передает Интерфакс Украина.
Среди вариантов развития событий: вторжение сил Южной Кореи в КНДР, ракетный удар Северной Кореи по Японии, столкновение сил КНДР и Южной Кореи, а также упреждающий удар США по КНДР.
В случае начала военных действий Япония сможет задействовать механизм коллективной безопасности и получить поддержку США.
Ранее стало известно, что КНДР решила продолжить наращивать ядерный потенциал.
В 2017 году американский политолог Джейсон Смарт заявил, что в США могут договориться о завершении конфликта с КНДР при условии, что в Северной Корее возникнет угроза голода.
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