Япония рассматривает четыре варианта войны с КНДР

Япония рассматривает четыре варианта войны с КНДР

Японское правительство рассматривает вероятность начала полномасштабной войны на Корейском полуострове.

Об этом в воскресение сообщило агентство Kyodo, передает Интерфакс Украина.

Среди вариантов развития событий: вторжение сил Южной Кореи в КНДР, ракетный удар Северной Кореи по Японии, столкновение сил КНДР и Южной Кореи, а также упреждающий удар США по КНДР.

В случае начала военных действий Япония сможет задействовать механизм коллективной безопасности и получить поддержку США.

Ранее стало известно, что КНДР решила продолжить наращивать ядерный потенциал.

В 2017 году американский политолог Джейсон Смарт заявил, что в США могут договориться о завершении конфликта с КНДР при условии, что в Северной Корее возникнет угроза голода.




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