Детективы НАБУ задержали директора Института агроэкологии - СМИ

Детективы НАБУ задержали директора Института агроэкологии - СМИ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины, экс-председателя Львовского областного совета Ореста Фурдычко по подозрению в вымогательстве взятки.

Об этом сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах интернет-издание ZAXID.NET.

Детективы НАБУ задержали О.Фурдычко 30 декабря в Киеве. Они также провели обыски в его рабочем кабинете и дома. В ведомстве пока не комментируют эту информацию.

По предварительным сведениям, детективы задержали О.Фурдычко по подозрению в вымогательстве взятки. Его задержали в субботу в его служебном кабинете в Институте агроэкологии и природопользования НААН в Киеве.

По информации известного блогера и ветерана батальона "Донбасс" Евгения Шевченко, О.Фурдычка задержали во время получения $300 тыс. от частного предпринимателя.

"Сегодня НАБУ исправно выполнило задание от Санта-Клауса – директор института НААН Фурдычко Орест Иванович очень хотел получить в подарок $300 тыс. И детективы тот подарок ему устроили. Новогодние праздники в СИЗО, конфискация всего награбленного имущества и следующие десять лет жизни в тюрьме пойдут бонусом", – отмечает Е.Шевченко в фейсбуке.

Как известно, 65-летний О.Фурдычко с начала 90-х возглавлял лесную отрасль Львовщины и именно с его именем пресса связывала масштабные злоупотребления в этой области.

В 1990-1997 гг. был депутатом Львовского облсовета, а в 1997-1998 гг. – председателем Львовского облсовета. В 1998-2002 годах – народный депутат Украины, позже работал на руководящих должностях в Госкомитете лесного хозяйства Украины и в министерстве охраны окружающей среды.

Напомним, Евросоюз обвинил Генпрокуратуру в препятствовании НАБУ.

В свою очередь в Госдепе США сделали жесткое заявление по скандалу между НАБУ и ГПУ. В Вашингтоне назвали эти действия попыткой "подорвать независимые антикоррупционные институты", которым США и другие страны оказывали поддержку.

Напомним, в 2017 году Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало расследование против министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении и получило доступ к информации о его мобильных переговорах.
Напомним, в 2017 году Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало расследование против министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении и получило доступ к информации о его мобильных переговорах.




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