Начал действовать безвизовый режим между Украиной и ОАЭ

С 31 декабря 2017 года официально вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), запуск которого анонсировало МИД ранее.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"С 31 декабря 2017 граждане Украины смогут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней по биометрическим паспортам", - написал Климкин.

Для въезда в ОАЭ Украинский необходим биометрический паспорт, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев. Украинцы могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории ОАЭ сроком до 30 дней.

"Граждане Украины, которые пользуются упомянутыми действительными биометрическими паспортами, не имеют права работать, привлекаться к любой профессиональной деятельности или учиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов, если только они не получили на это разрешение согласно соответствующему законодательству ОАЭ ", - добавили в ведомстве.

Президент Украины Петр Порошенко также напомнил об этом в своем Twitter и добавил, что украинцы могут ездить без виз в 85 стран мира.

Правила безвизового режима с ЕС для украинцев вступили в силу в июне 2017 года.