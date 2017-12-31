Начал действовать безвизовый режим между Украиной и ОАЭ
С 31 декабря 2017 года официально вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), запуск которого анонсировало МИД ранее.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"С 31 декабря 2017 граждане Украины смогут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней по биометрическим паспортам", - написал Климкин.
Для въезда в ОАЭ Украинский необходим биометрический паспорт, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев. Украинцы могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории ОАЭ сроком до 30 дней.
"Граждане Украины, которые пользуются упомянутыми действительными биометрическими паспортами, не имеют права работать, привлекаться к любой профессиональной деятельности или учиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов, если только они не получили на это разрешение согласно соответствующему законодательству ОАЭ", - добавили в ведомстве.
Президент Украины Петр Порошенко также напомнил об этом в своем Twitter и добавил, что украинцы могут ездить без виз в 85 стран мира.
Правила безвизового режима с ЕС для украинцев вступили в силу в июне 2017 года.
Напомним, с 2020 года для граждан тех стран, у которых с Европейским Союзом действует безвизовый режим, изменятся правила въезда в Шенгенскую зону. Сейчас, как известно, достаточно биометрического паспорта, билетов обратно и документов, подтверждающих цель поездки, сроки пребывания и место проживания. Через два года для въезда в ЕС понадобится еще и предварительная авторизация в системе ETIAS. То есть, планируя поездку в Европу, нужно будет зайти на специальный сайт и заполнить регистрационную форму с указанием: ФИО, даты и места рождения, национальности, паспортных данных и целей поездки. Предварительную регистрацию в системе ETIAS раз в три года должны будут проходить люди в возрасте от 18 до 60 лет. Заполнение одной онлайн-формы обойдется в 10 евро. Европейскому же бюджету внедрение системы ETIAS влетит в копеечку: разработка и внедрение – 212,1 млн евро, плюс 85 млн евро ежегодного обслуживания.
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31.12.2017 08:05