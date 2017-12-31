Президент продлил мораторий на продажу земли

Президент Петр Порошенко подписал закон, продлевающий на 1 год действие моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства 30 декабря.

Документ вносит изменения в раздел X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины, который Верховная Рада приняла 7 декабря.

«Реализация закона позволит обеспечить формирование должного нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения», – указано в сообщении пресс-службы.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.


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