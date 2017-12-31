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Президент продлил мораторий на продажу земли Президент Петр Порошенко подписал закон, продлевающий на 1 год действие моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства 30 декабря. Документ вносит изменения в раздел X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины, который Верховная Рада приняла 7 декабря. «Реализация закона позволит обеспечить формирование должного нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения», – указано в сообщении пресс-службы. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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