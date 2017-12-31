Суд избрал меру пресечения директору Николаевского аэропорта, который попался на взятке

Михаила Галайко будут держать под стражей 60 суток с возможностью залога в размере 2,5 млн гривен.

Михаил Галайко Фото: shipovnik.ua

Директора Николаевского аэропорта Михаила Галайко взяли под стражу. Об этом сообщил корреспондент УНИАН.

Судья Заводского районного суда Николаева Зинаида Сухаревич выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн грн для директора коммунального предприятия "Николаевский международной аэропорт" Михаила Галайко, которого задержали во время передачи неправомерной выгоды председателю Николаевской ОГА Алексею Савченко.

Представитель обвинения, прокурор Артем Демида, ходатайствовал о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн. Защитник руководителя предприятия просил избрать для него меру пресечения не связанную с содержанием под стражей, ссылаясь на плохое самочувствие подзащитного.

Напомним, Михаил Галайко был задержан 28 декабря при попытке дать взятку за продление контракта главе областной госадминистрации Алексею Савченко.