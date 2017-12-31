Суд отпустил замглавы горсовета Запорожья под залог

По делу о возможном присвоении бюджетных средств в Запорожье Червонозаводский районный суд Харькова отпустил заместителя мэра Запорожья Анатолия Пустоварова под залог в размере 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает « Радио Свобода » со ссылкой на адвоката Пустоварова Игоря Чумаченко.

«Судебное заседание было предсказуемым. Мы подготовились хорошо. Каких-либо доказательств для наистрожайшей меры пресечения с тех доказательств, которые были, мы не предполагали. На сегодня решение нас устраивает, оно никак будет ограничивать моего доверителя Пустоварова Анатолия Ивановича.

После выхода с больничного он начнет выполнять свои обязанности как заместитель городского головы. Что касается залога, сумма 1,5 миллиона», — сообщил Чумаченко. Пустоварову пока выдали больничный примерно на две недели.