Суд отпустил замглавы горсовета Запорожья под залог

pustovarov

По делу о возможном присвоении бюджетных средств в Запорожье Червонозаводский районный суд Харькова отпустил заместителя мэра Запорожья Анатолия Пустоварова под залог в размере 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на адвоката Пустоварова Игоря Чумаченко.

«Судебное заседание было предсказуемым. Мы подготовились хорошо. Каких-либо доказательств для наистрожайшей меры пресечения с тех доказательств, которые были, мы не предполагали. На сегодня решение нас устраивает, оно никак будет ограничивать моего доверителя Пустоварова Анатолия Ивановича.

После выхода с больничного он начнет выполнять свои обязанности как заместитель городского головы. Что касается залога, сумма 1,5 миллиона», — сообщил Чумаченко. Пустоварову пока выдали больничный примерно на две недели.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
"Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР""Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР"
"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец
Украинцам станет намного проще получить карту полякаУкраинцам станет намного проще получить карту поляка
Лучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехатьЛучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехать
Мелания Трамп распорядилась спилить двухсотлетнюю магнолию на лужайке Белого домаМелания Трамп распорядилась спилить двухсотлетнюю магнолию на лужайке Белого дома
Блок рекламы


Похожие новости
Суд арестовал без права внесения залога боевика "ЛНР", который допрашивал пленных (обновлено)Суд арестовал без права внесения залога боевика "ЛНР", который допрашивал пленных (обновлено)
Суд избрал для вице-мэра Запорожья меру пресечения в виде 1,5 млн гривен залогаСуд избрал для вице-мэра Запорожья меру пресечения в виде 1,5 млн гривен залога
В Черниговской области поймали на взятке депутата горсовета - директора коммунального предприятияВ Черниговской области поймали на взятке депутата горсовета - директора коммунального предприятия
Разыскиваемый по делу о фиктивных тендерах заммэра Запорожья госпитализирован в ХарьковеРазыскиваемый по делу о фиктивных тендерах заммэра Запорожья госпитализирован в Харькове
Суд взял под домашний арест замглавы Запорожской ОГАСуд взял под домашний арест замглавы Запорожской ОГА
Обвиняемых в покушении на убийство активистов Евромайдана "титушек" отпустили из-под стражи
Из-за подозрительной банки в Славянске было сорвано совещание горсоветаИз-за подозрительной банки в Славянске было сорвано совещание горсовета
Вице-мэр Запорожья нашелся в Харькове и заявил, что не сбегал в ГорловкуВице-мэр Запорожья нашелся в Харькове и заявил, что не сбегал в Горловку
Кличко уволил первого замглавы КГГА ПлисаКличко уволил первого замглавы КГГА Плиса
Апелляционный суд назначил залог 5 млн для виновного в срыве отопительного сезона в СмелеАпелляционный суд назначил залог 5 млн для виновного в срыве отопительного сезона в Смеле
Последние новости
Подгружаем последние новости