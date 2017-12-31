Порошенко продлил мораторий на продажу земли

Глава государства подписал изменения к Земельному кодексу.

Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко подписал изменения к Земельному кодексу, которые еще на год продлевают действие моратория на продажу или отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в раздел X "Переходные положения" Земельного кодекса Украины», принятый Верховной Радой 7 декабря 2017 года. Документом продлевается на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация закона позволит "обеспечить формирование должного нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения".

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, в Украине с 2002 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Парламент несколько раз продлевал его действие. Президент Петр Порошенко во время сентябрьского послания к Верховной Раде пообещал, что не будет выдавливать из нее земельную реформу. Однако она является важным условием программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.