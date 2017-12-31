Израиль нанес удары по двум позициям ХАМАС

Израиль нанес удары по двум позициям ХАМАС

Вооруженные силы Израиля в пятницу, 29 декабря, нанесли серию авиаударов по двум целям ХАМАС.

Об этом в субботу сообщает Синьхуа со ссылкой на Армию обороны Израиля.

"Армия обороны Израиля в пятницу задействовала танки и самолеты для нанесения ударов по двум позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства", - говорится в сообщении.

Военные заявили, что ХАМАС в тот день выпустил три ракеты из сектора Газа по израильской территории. Две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", третья попала в здание в южном регионе страны, никто не пострадал.

Как сообщалось, 27 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что его страна не допустит и не потерпит усиления движением ХАМАС и другими террористическими группировками" терактов против Израиля.




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