Израиль нанес удары по двум позициям ХАМАС
Вооруженные силы Израиля в пятницу, 29 декабря, нанесли серию авиаударов по двум целям ХАМАС.
Об этом в субботу
"Армия обороны Израиля в пятницу задействовала танки и самолеты для нанесения ударов по двум позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства", - говорится в сообщении.
Военные заявили, что ХАМАС в тот день выпустил три ракеты из сектора Газа по израильской территории. Две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", третья попала в здание в южном регионе страны, никто не пострадал.
Как сообщалось, 27 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что его страна не допустит и не потерпит усиления движением ХАМАС и другими террористическими группировками" терактов против Израиля.
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