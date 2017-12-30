В Москве провели акцию в поддержку украинских политзаключенных
РоSSийские активисты ежемесячно 30 числа проводят "День политзека".
Несколько участников роSSийской инициативы "Стратегия-30" провели в Москве традиционную ежемесячную акцию "День политзека", сообщает Крым.Реалии.
Они развернули плакаты в поддержку украинского активиста Владимира Балуха, крымскотатарских фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир", украинского режиссера Олега Сенцова, Александра Кольченко и роSSийских политзаключенных.
"Мы требуем срочно вернуть на Родину политзэков Сенцова и Кольченко и всех украинских узников Кремля. Свободу политзаключенным!" – отметила роSSийская активистка Вера Лаврешина.
В рамках акции "Стратегия-30" роSSийские оппозиционные активисты ежемесячно 30 числа проводят "День политзека". Они выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения роSSийской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма.
РоSSийские силовики ужесточили контроль за митингующими. Так, на аналогичной акции в июне 2017 года полиция задержала шестерых участников акций.
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Политика
30.12.2017 16:12