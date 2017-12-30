В Москве провели акцию в поддержку украинских политзаключенных

РоSSийские активисты ежемесячно 30 числа проводят "День политзека".

Несколько участников роSSийской инициативы "Стратегия-30" провели в Москве традиционную ежемесячную акцию "День политзека", сообщает Крым.Реалии.

Они развернули плакаты в поддержку украинского активиста Владимира Балуха, крымскотатарских фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир", украинского режиссера Олега Сенцова, Александра Кольченко и роSSийских политзаключенных.

"Мы требуем срочно вернуть на Родину политзэков Сенцова и Кольченко и всех украинских узников Кремля. Свободу политзаключенным!" – отметила роSSийская активистка Вера Лаврешина.

В рамках акции "Стратегия-30" роSSийские оппозиционные активисты ежемесячно 30 числа проводят "День политзека". Они выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения роSSийской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма.

РоSSийские силовики ужесточили контроль за митингующими. Так, на аналогичной акции в июне 2017 года полиция задержала шестерых участников акций.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР""Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР"
"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец
Украинцам станет намного проще получить карту полякаУкраинцам станет намного проще получить карту поляка
Лучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехатьЛучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехать
Мелания Трамп распорядилась спилить двухсотлетнюю магнолию на лужайке Белого домаМелания Трамп распорядилась спилить двухсотлетнюю магнолию на лужайке Белого дома
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSии тяжело ранили оппозиционного активиста, который высказывался в поддержку УкраиныВ РоSSии тяжело ранили оппозиционного активиста, который высказывался в поддержку Украины
ФСБ пытается вербовать 90% украинских заробитчан в РоSSии, - ГрицакФСБ пытается вербовать 90% украинских заробитчан в РоSSии, - Грицак
Омбудсмен назвала количество роSSийских военных в украинских тюрьмахОмбудсмен назвала количество роSSийских военных в украинских тюрьмах
В Москве задержали оппозиционера ЯшинаВ Москве задержали оппозиционера Яшина
13 украинских каналов телевидения заработали в Донецкой области13 украинских каналов телевидения заработали в Донецкой области
Порошенко провел встречу с родными украинских заложниковПорошенко провел встречу с родными украинских заложников
В Ватикане задержали украинскую журналистку, которая снимала акцию FemenВ Ватикане задержали украинскую журналистку, которая снимала акцию Femen
Саакашвили поднял на смех акцию "Кофе на Крещатике"Саакашвили поднял на смех акцию "Кофе на Крещатике"
В Москве откроют 16 памятников патриархам РПЦ, включая КириллаВ Москве откроют 16 памятников патриархам РПЦ, включая Кирилла
В Москве задержали дворников по подозрению в экстремизмеВ Москве задержали дворников по подозрению в экстремизме
Последние новости
Подгружаем последние новости