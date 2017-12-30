На территории ОРДЛО боевики запугивают население слухами о готовящемся наступлении ВСУ - Тымчук

АТО

РоSSийское оккупационное командование активизировало проведение мероприятий по распространению дезинформации среди мирного населения про активизацию боевых действий в период Рождественских и Новогодних праздников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает нардеп, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, передает Час Пик.

На подконтрольной оккупационному командованию территории усилен административно-полицейский режим, коммунальные службы проводят демонстративные мероприятия по переоборудованию подвальных помещений в бомбоубежища.

В больницы и медицинские учреждения разослан циркуляр о необходимости спланировать и провести мероприятия, направленные на подготовку медицинских учреждений к приему большого количества раненых.

Одновременно среди командования частей и подразделений обоих «армейских корпусов» распространяется информация со ссылкой на данные разведки оккупантов о том, что ВСУ перейдут в наступление сразу на нескольких участках фронта. В ряде штабов оккупационных войск циркулируют некие «достоверные данные» о некоей «переброске ВСУ к фронту тяжёлой артиллерии» и «американских ударных БПЛА».

Наступление якобы начнётся с массированных артиллерийских и ракетных ударов по штабам, ПУ и КП оккупантов, складам и пунктам снабжения. Синхронно «МГБ ДНР» и «МГБ ЛНР» заявили о том, что на данный момент на оккупированную территорию уже заброшены десятки украинских ДРГ с целью создания хаоса и паники перед началом «наступления ВСУ».

Командование «1-го АК ДНР» в очередной раз акцентировало внимание командиров подчинённых частей и подразделений на необходимости прекратить «выступления в социальных сетях военнослужащих», которые «распространяют сведения секретного характера». Размещение фотоматериалов и постов, раскрывающих детали жизнедеятельности подразделений «армейского корпуса», запрещено.

В рядах самих боевиков распространено мнение, что подобные запреты вводятся с целью «скрыть бардак и коррупцию» в оккупационных войсках.


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