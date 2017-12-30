Израиль официально сообщил о выходе из ЮНЕСКО

Израиль официально сообщил о выходе из ЮНЕСКО

В пятницу Израиль официально объявил о выходе из Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Об этом сообщила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, передает "Deutsche Welle".

Азуле добавила, что "глубочайше сожалеет" об этом событии.

Решение Израиля должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.

Как известно, 12 октября Соединенные Штаты объявили о своем решении выйти из ЮНЕСКО, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Одна из причин выхода из организации – протест против антиизраильской позиции ЮНЕСКО.

Через несколько часов после решения США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил дипломатам начать подготовку выхода страны из ЮНЕСКО.




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