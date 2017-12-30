Израиль официально сообщил о выходе из ЮНЕСКО
В пятницу Израиль официально объявил о выходе из Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.
Об этом сообщила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, передает
Азуле добавила, что "глубочайше сожалеет" об этом событии.
Решение Израиля должно вступить в силу 31 декабря 2018 года.
Как известно, 12 октября Соединенные Штаты объявили о своем решении выйти из ЮНЕСКО, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.
Одна из причин выхода из организации – протест против антиизраильской позиции ЮНЕСКО.
Через несколько часов после решения США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил дипломатам начать подготовку выхода страны из ЮНЕСКО.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
30.12.2017 10:03