Дуда одобрил забор на границе с Украиной

Дуда одобрил забор на границе с Украиной

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о борьбе против африканской чумы свиней, который предусматривает, в частности, строительство забора на границе с Беларусью и Украиной.

Об этом сообщает Укринформ.

Длина забора составит более тысячи километров. Он будет построен непосредственно возле границы. Забор будет похож на ограждения вдоль автодорог.

Закон также предусматривает внесение изменений в некоторые другие законы, в частности – об охоте. Речь идет о предоставлении разрешений на отстрел кабанов на территориях под охраной.

Напмоним, ранее в сентябре этого года о планах построить забор на границе с Украиной проинформировал министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель. Его строительство обойдется Варшаве в 130 млн злотых (30 млн евро).




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