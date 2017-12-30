Освобожденный заложник: Среди тех, кого обменивали вместе со мной, есть люди, которые воевали за «ДНР»

Среди заложников, которых боевики передали Украине есть не только те, которые им симпатизировали, но и те, кто воевал за «ДНР».

Об этом в эфире программы FACE2FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявил освобожденный боец полка «Азов» Евгений Чуднецов.

«Среди тех, кого обменяли, не только те, которые симпатизировали «ДНР», а и те, кто непосредственно и воевали за боевиков. Их обменяли и они также сейчас находятся в клинике Феофания. В словах советника президента Бирюкова, что среди тех, которых обменяли,  14 человек подозреваются в дезертирстве, есть доля правды. Я лично не знаю сколько их, но они точно есть. В отношении дезертирства не знаю, а насчет сепаратизма точно, потому что некоторые из них воевали на стороне сепаратистов», – уверяет боец.

В частности, по словам гостя программы, сторонников боевиков удерживали в тюрьмах «ДНР» за подозрение в шпионаже. Обычно они туда попадали во время передела власти.

«Например, один был заместителем начальника батальона, какого-то полка «ДНР». И его удерживали за то, что он якобы утопил танк, или что-то с ним сделал. Его подозревали в шпионаже, будто бы он шпионил в пользу Украины, хотя служил в «ДНР». И теперь его выдали Украине, хотя он явно пророSSийский», – говорит Чуднецов.


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