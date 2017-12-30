На Донбассе погиб один украинский военный за последние сутки
Несмотря на "рождественское" перемирие боевики шесть раз обстреливали силы ВСУ.
РоSSийско-оккупационные войска не смогли в полной мере обеспечить режим тишины во время новогодне-рождественского перемирия и за последние сутки обстреляли позиции ВСУ шесть раз, сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении боевики из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь вблизи Луганского.
На Донецком направлении противник неоднократно с 82-мм минометов, гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливал оборонительные укрепления сил АТО вблизи шахты Бутовка. Гранатометы и легкое пехотное вооружение захватчики применили по защитниках Каменки и Верхнеторецкого.
Вследствие обстрелов погиб один украинский военный, еще двое - ранены.
Напомним, вчера, 29 декабря, боевики дважды нарушали праздничное перемирие.
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