Глава Пентагона: Военная роль США в Украине меняться не будет

Министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что предоставление Украине летального оружия не будет иметь значительного влияния, пока никто не захочет ворваться в Украину.

Об этом Маттис сказал в пятницу, 29 декабря, в ходе общения с представителями прессы, – сообщает «Голос Америки».

«Пока никто не захочет вторгнуться в Украину, надеюсь, что влияние этого оружия не будет значительным. Это оборонительное оружие», – заявил Маттис.

Глава Пентагона также подчеркнул, что военная помощь США Украине не будет меняться.

«Я не думаю, что военная роль США в Украине будет меняться. Сейчас там находятся наши военные тренеры, которые помогают подготовить армию Украины в соответствии со стандартами НАТО, и причина этого в том, что мы хотим убедиться, что вооруженные силы Украины служат интересам народа Украины», – добавил он.

Как известно, ранее в Госдепе США заявили, что предоставят Украине «усиленные оборонительные возможности».

Оружие будет предоставлено для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточной части страны.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине.

Как отмечает американский телеканал ABC News со ссылкой на собеседника в Госдепе, общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент одобрил коммерческую лицензию, разрешающую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн. долл. США.

Пресс-секретарь роSSийского президента Дмитрий Песков успел пригрозить кровопролитием на Донбассе в случае поставки летального оружия из США в Украину.


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