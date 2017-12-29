В РоSSии тяжело ранили оппозиционного активиста, который высказывался в поддержку Украины
В Санкт-Петербурге неизвестные напали с ножом на активиста Владимира Иванютенка, известного по своей маске Путина.
Об этом написала в соцсети его соратница Диана Ретинська, –
«Выходил из подъезда на работу. Много ножевых ранений, поврежден желудок и внутренние органы. Успел сказать: «НОДовцы» и потерял сознание», – написала она.
Сейчас Иванютенко находится в реанимации в городской больнице №26 на улице Костюшко.
В больнице сайта «Медиазона» подтвердили, что пациент по имени Владимир Иванютенко действительно находится у них в реанимации, но не смогли уточнить информацию о состоянии его здоровья.
Иванютенко известен тем, что на оппозиционные демонстрации выходил в маске Владимира Путина.
Безмерно восхищен мужеством украинского народа! Вы – пример для нас, недаром сейчас всякий порядочный человек немного украинец...», – приводит слова роSSийского активиста издание «Голос Украины».
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29.12.2017 22:07