?В Черном и Азовских морях развернут пограничные подразделения "Дозор-М", - Цигикал

Две единицы уже действуют в Одессе и Мариуполе.

Генерал-лейтенант Петр Цигикал Фото: пресс-служба президента

Глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал рассчитывает на формирование отрядов "Дозор-М", которые будут развернуты на Азовском и Черном морях.

Об этом он рассказал в итоговом интервью, передает "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, что у нас появятся еще и "Дозор-М", формирование которых мы обсуждаем с нашими американскими партнерами. Будем их разворачивать по Азовскому и Черному морям. Точки дислокации будут определены. Это еще около семи подразделений", - отметил Цигикал.

По его словам, две единицы сейчас действуют в Одессе и Мариуполе.

"Они, можно так сказать, обеспечены по последнему слову техники. Буквально на днях от наших американских партнеров туда поступило специальное водолазное оборудование", - добавил глава ГПСУ.

Цигикал также отметил, что сейчас реформируются другие подразделения "Дозора", в планах - "их серьезное расширение, дислокация непосредственно в регионах с подчинением центральному аппарату в Киеве ".

Еще одной задачей для будущих подразделений станет подготовка к противодействию возможному вторжению, подчеркнул глава погранведомства.

"Тогда им придется проводить специальные, в том числе диверсионные операции. Наши международные партнеры уже проводят обучение специалистов по этому направлению в Оршанце", - отметил Цигикал.

На вопрос о том, планируется ли развитие пограничной авиации, глава погранслужбы сказал: "Одна из проблем этой отрасли - то, что часть техники практически исчерпала предусмотренный для нее эксплуатационный ресурс. Сейчас в Министерстве внутренних дел изучается программа закупки патрульных вертолетов иностранного производства для нужд Национальной полиции, Нацгвардии и Государственной пограничной службы. Возможно, следующий год станет в этом плане решающим. По самолетам ситуация несколько сложнее, но со временем будет решена и она".

Цигикал отметил, что переоснащение Госпогранслужбы происходит не только за счет средств госбюджета, но и во многом при содействии правительства США , Международной организации по миграции и других зарубежных партнеров. Всего, по его словам, с начала года объем таких поступлений превысил 700 млн гривен.

Напомним, с ноября Госпогранслужба усилила контроль на всех пунктах пропуска границы.