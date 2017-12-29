В РоSSии экс-главу Росграницы приговорили к 9 годам колонии

Мещанский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии общего режима бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Бездєлова за мошенничество почти на 500 миллионов рублей во время обустройства роSSийской границы.

Об этом сообщает ТАСС.

Его обвиняют в том, что экс-руководитель вместе с сообщниками в 2009-2013 годах похитили более 490 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию нескольких автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска в различных регионах РоSSии.

Кроме того, Бездєлову назначили штраф в размере миллиона рублей.

Защита Бездєлова собирается обжаловать приговор.

Дмитрий Бездєлов разыскивался с 2013 года. Его задержали в Италии и в 2016 году осуществили экстрадицию в РоSSию. Свою вину он не признавал.

Как известно, 15 декабря Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева виновным в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина.


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