В РоSSии экс-главу Росграницы приговорили к 9 годам колонии
Мещанский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии общего режима бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Бездєлова за мошенничество почти на 500 миллионов рублей во время обустройства роSSийской границы.
Об этом
Его обвиняют в том, что экс-руководитель вместе с сообщниками в 2009-2013 годах похитили более 490 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию нескольких автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска в различных регионах РоSSии.
Кроме того, Бездєлову назначили штраф в размере миллиона рублей.
Защита Бездєлова собирается обжаловать приговор.
Дмитрий Бездєлов разыскивался с 2013 года. Его задержали в Италии и в 2016 году осуществили экстрадицию в РоSSию. Свою вину он не признавал.
Как известно, 15 декабря Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева виновным в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина.
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