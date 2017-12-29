Сыну Авакова разрешили встретить Новый год в Италии
Александр Аваков намерен находиться в Италии до 14 января.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разрешили сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру, подозреваемому в растрате госсредств, провести новогодние и рождественские праздники в Италии.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.
По его словам, 21 декабря Александр Аваков сообщил, что запланировал выезд в Италию, а САП и НАБУ не были против этого.
Александр Аваков намерен находиться в Италии до 14 января 2018 года.
26 декабря суд отменил обязательство ношения электронного браслета для сына Авакова и вернул ему паспорт для выезда за границу.
Ранее сообщалось, что глава МВД Арсен Аваков улетел в Италию в отпуск. Его обязанности исполняет первый заместитель министра Сергей Яровой.
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