Сыну Авакова разрешили встретить Новый год в Италии

Александр Аваков намерен находиться в Италии до 14 января.

Сыну Авакова разрешили встретить Новый год в Италии
Фото: Сергей Нужненко

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разрешили сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру, подозреваемому в растрате госсредств, провести новогодние и рождественские праздники в Италии.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

По его словам, 21 декабря Александр Аваков сообщил, что запланировал выезд в Италию, а САП и НАБУ не были против этого.

Александр Аваков намерен находиться в Италии до 14 января 2018 года.

26 декабря суд отменил обязательство ношения электронного браслета для сына Авакова и вернул ему паспорт для выезда за границу.

Ранее сообщалось, что глава МВД Арсен Аваков улетел в Италию в отпуск. Его обязанности исполняет первый заместитель министра Сергей Яровой.


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