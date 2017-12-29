Сыну Авакова разрешили встретить Новый год в Италии

Александр Аваков намерен находиться в Италии до 14 января.

Фото: Сергей Нужненко

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разрешили сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру, подозреваемому в растрате госсредств, провести новогодние и рождественские праздники в Италии.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

По его словам, 21 декабря Александр Аваков сообщил, что запланировал выезд в Италию, а САП и НАБУ не были против этого.

Александр Аваков намерен находиться в Италии до 14 января 2018 года.

26 декабря суд отменил обязательство ношения электронного браслета для сына Авакова и вернул ему паспорт для выезда за границу.