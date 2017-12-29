ФСБ пытается вербовать 90% украинских заробитчан в РоSSии, - Грицак

В РФ находятся несколько миллионов украинцев.

Фото: LB.ua

Служба безопасности Украины считает, что спецслужбы РоSSийской Федерации пытаются вербовать 90% украинских заробитчан. Об этом глава СБУ Василий Грицак заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Вербовочные подходы, и я тут не открою тайну, осуществляются, как мы считаем, в 90% случаев во время пребывания на заработках в РоSSийской Федерации. Говорят о нескольких миллионах украинцев, которые находятся в РФ , и я убежден, что далеко не всех агентов вражеских спецслужб из числа граждан Украины мы на сегодня раскрыли", - сказал он.

Так, по словам Грицака, СБУ прекрасно понимает, что в отношении военнослужащих ВСУ, да и всех граждан Украины, которые находятся или находились в плену, со стороны РФ осуществляется не только физическое и психологическое давление, но и проводится вербовка.