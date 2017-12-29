ФСБ пытается вербовать 90% украинских заробитчан в РоSSии, - Грицак

В РФ находятся несколько миллионов украинцев.

ФСБ пытается вербовать 90% украинских заробитчан в РоSSии, - Грицак
Фото: LB.ua

Служба безопасности Украины считает, что спецслужбы РоSSийской Федерации пытаются вербовать 90% украинских заробитчан. Об этом глава СБУ Василий Грицак заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Вербовочные подходы, и я тут не открою тайну, осуществляются, как мы считаем, в 90% случаев во время пребывания на заработках в РоSSийской Федерации. Говорят о нескольких миллионах украинцев, которые находятся в РФ, и я убежден, что далеко не всех агентов вражеских спецслужб из числа граждан Украины мы на сегодня раскрыли", - сказал он.

Так, по словам Грицака, СБУ прекрасно понимает, что в отношении военнослужащих ВСУ, да и всех граждан Украины, которые находятся или находились в плену, со стороны РФ осуществляется не только физическое и психологическое давление, но и проводится вербовка.

Ранее сообщалось, что освобожденные 27 декабря заложники пройдут проверку на предмет возможной вербовки Россией.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР""Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР"
Украинцам станет намного проще получить карту полякаУкраинцам станет намного проще получить карту поляка
Лучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехатьЛучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехать
Мелания Трамп распорядилась спилить двухсотлетнюю магнолию на лужайке Белого домаМелания Трамп распорядилась спилить двухсотлетнюю магнолию на лужайке Белого дома
"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSии тяжело ранили оппозиционного активиста, который высказывался в поддержку УкраиныВ РоSSии тяжело ранили оппозиционного активиста, который высказывался в поддержку Украины
В РоSSии экс-главу Росграницы приговорили к 9 годам колонииВ РоSSии экс-главу Росграницы приговорили к 9 годам колонии
Омбудсмен назвала количество роSSийских военных в украинских тюрьмахОмбудсмен назвала количество роSSийских военных в украинских тюрьмах
В РоSSии одного из инициаторов "закона Магнитского" Браудера заочно приговорили к 9 годам колонииВ РоSSии одного из инициаторов "закона Магнитского" Браудера заочно приговорили к 9 годам колонии
В РоSSии оппозиционера оштрафовали на $500 за "митинг под видом праздника" (обновлено)В РоSSии оппозиционера оштрафовали на $500 за "митинг под видом праздника" (обновлено)
13 украинских каналов телевидения заработали в Донецкой области13 украинских каналов телевидения заработали в Донецкой области
Порошенко провел встречу с родными украинских заложниковПорошенко провел встречу с родными украинских заложников
Глава Сбербанка РоSSии предупредил об опасности ужесточения санкцийГлава Сбербанка РоSSии предупредил об опасности ужесточения санкций
Украинского журналиста в РоSSии могут посадить на огромный срокУкраинского журналиста в РоSSии могут посадить на огромный срок
Навального выдвинули кандидатом в президенты РоSSииНавального выдвинули кандидатом в президенты РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости