ФСБ пытается вербовать 90% украинских заробитчан в РоSSии, - Грицак
В РФ находятся несколько миллионов украинцев.
Служба безопасности Украины считает, что спецслужбы РоSSийской Федерации пытаются вербовать 90% украинских заробитчан. Об этом глава СБУ Василий Грицак заявил в интервью "Интерфакс-Украина".
"Вербовочные подходы, и я тут не открою тайну, осуществляются, как мы считаем, в 90% случаев во время пребывания на заработках в РоSSийской Федерации. Говорят о нескольких миллионах украинцев, которые находятся в РФ, и я убежден, что далеко не всех агентов вражеских спецслужб из числа граждан Украины мы на сегодня раскрыли", - сказал он.
Так, по словам Грицака, СБУ прекрасно понимает, что в отношении военнослужащих ВСУ, да и всех граждан Украины, которые находятся или находились в плену, со стороны РФ осуществляется не только физическое и психологическое давление, но и проводится вербовка.
Ранее сообщалось, что освобожденные 27 декабря заложники пройдут проверку на предмет возможной вербовки Россией.
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Политика
29.12.2017 22:00