Фигуранта "дела 2 мая", которого выпустили из СИЗО для обмена, снова поместили под стражу

По одной из версий, его должны обменять на находящихся в РФ украинских заложников.

Евгений Мефедов Фото: Думская

Приморский районный суд Одессы арестовал до 18 января 2018 бывшего обвиняемого по делу о событиях 2 мая 2014 (в части событий на Греческой площади) россиянина Евгения Мефедова.

Как передает "Интерфакс-Украина", такое решение суд принял в пятницу во время закрытого заседания. СМИ смогли присутствовать в зале заседания только во время объявления результатов рассмотрения ходатайства прокуратуры о взятии Мефедова под стражу.

Как сообщалось, 14 декабря Приморский райсуд Одессы отменил Мефедову меру пресечения в виде содержания под стражей. В прокуратуре Одесской области объяснили, что мера пресечения была отменена с целью дальнейшего обмена Мефедова на украинских военнослужащих и других лиц, незаконно находящихся на территории ОРДЛО.

Позже стало известно, что Мефедова не обменяли на украинских заложников, а вместе с еще примерно полтора десятка россиян, по одной версии, должны передать РоSSии по линии Министерства иностранных дел, а по другой - обменять на граждан Украины, которых удерживают не на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а на территории РФ .

Одесское издание "Думская" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщало, что помимо Мефедова одесские суды отменили аресты для четверых ветеранов войны в Афганистане, которых обвиняют в попытке создания так называемой "Одесской народной республики" и покушении на убийство народного депутата Алексея Гончаренко, подозреваемым в теракте на улице Жуковского (взрыв автомобиля в центре Одессы в июле т.г.) и бывшему десантнику, "которого обвиняют в вербовке террористов и растлении несовершеннолетних". По мнению источников издания, также под обмен попадут организаторы серии терактов у волонтерских центров и у здания управления СБУ .