Лутковская: Украина отказалась включать в список на обмен пленными 10 россиян

Под формулой "всех на всех" подразумевается обмен лиц, которые принимали участие в вооруженном конфликте.

Валерія Лутковська Фото: Таїсія Стеценко

Украина отказалась включать в список на обмен пленными 10 россиян, так как это не предусмотрено Минскими соглашениями.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в эфире телеканала NewsOne.

Она уточнила, что под формулой "всех на всех", прописанной в Минских соглашениях, подразумевается обмен лиц, которые принимали участие в вооруженном конфликте.

"Это была четкая позиция украинских переговорщиков в Минском процессе. Под освобождением, которое предусмотрено Минскими соглашениями, где звучит фраза "всех на всех", подразумевается освобождение тех лиц, которые лишены свободы в связи с конфликтом, а не в связи с событиями в Харькове, на Майдане, в Киеве , в Одессе", - отметила Лутковская.

Напомним, 27 декабря прошел обмен заложниками между Украиной и поддерживаемых Россией боевиков "ДНР" и "ЛНР". Изначально планировалось, что Украина отдаст 306 человек в обмен на 74-х, но по факту обмен состоялся 233 на 73, так как многие сепаратисты не захотели в ОРДЛО.