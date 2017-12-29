Суд избрал для вице-мэра Запорожья меру пресечения в виде 1,5 млн гривен залога

Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Суд избрал для вице-мэра Запорожья меру пресечения в виде 1,5 млн гривен залога
Анатолий Пустоваров
Фото: http://actual.today

Червонозаводский районный суд Харькова избрал меру пресечения заместителю мэра Запорожья Анатолию Пустоварову в виде залога в размере 1,5 млн гривен.

Такое решение огласил следственный судья Виктор Ежов.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры Харьковской области о применении к Пустоварову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Постановление подлежит немедленному выполнению после его оглашения и может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 5 дней.

Напомним, 28 декабря прокуратура Харьковской объявила Пустоварову о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса).

Ранее прокуратура и СБУ провели 30 обысков у запорожских чиновников. Были задержаны замглавы Запорожского облсовета Владислава Марченко, его брат Марк, а также директор мелитопольского коммунального предприятия Олег Обрезанов. Пустоварова правоохранители задержать не смогли. Некоторые СМИ сообщили, что он сбежал в родную Горловку на Донбассе, которая сейчас подконтрольна "ДНР".

23 декабря Пустоваров нашелся в Харькове. 27 декабря его адвокат сообщил, что заммэра госпитализирован, но не намерен скрываться и будет сотрудничать со следствием.


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