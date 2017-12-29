В Иране продолжаются аресты участников акций протеста против повышения цен на продукты

Иранская полиция 29 декабря разогнала демонстрантов и арестовала десятки человек в западном городе Керманшах и столице страны Тегеране, где акции протеста против повышения цен набрали политическую окраску.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Акція протесту в місті Нішапур, Іран, 29 грудня 2017 року

«Полиция в Керманшахе разогнала примерно 300 человек, которые, в частности, скандировали «Политические заключенные должны быть освобождены», – говорится в сообщении.

По неподтвержденным данным, на демонстрации в Керманшахе были арестованы до 50 человек во втором по величине городе страны Мешхеде, где подобная акция состоялась на день раньше. На видео, распространенных в сети, слышно, что люди выкрикивали лозунги против президента Хасана Ругани.

О аналогичных протестах также сообщали из нескольких других городов. В Тегеране полиция, по словам заместителя губернатора столичной провинции Моссена Хамадане, арестовала около 40 человек, которые собрались на несанкционированный митинг.

Цены на значительное количество основных продуктов в последние дни возросли в Иране на 40 процентов. По данным Центрального банка Ирана, инфляция в стране составляет около 10 процентов.


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