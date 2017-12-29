США готовы снять с РФ часть санкций после выполнения Минских соглашений, - Волкер
"Если цель РоSSии останется прежней, то должна измениться тактика. Оккупационное удерживание территории не работает".
Соединенные Штаты Америки готовы частично снять санкции против РоSSии после полного выполнения Минских договоренностей по Донбассу.
Об этом заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью "Эху Москвы".
"Это очень просто, очень-очень просто. Об этом заявляли Госсекретарь Тиллерсон, Глава Пентагона Джеймс Мэттис, президент США: мы хотим видеть восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, безопасности и защиты для всех граждан Украины вне зависимости от национальности, этнической принадлежности или религии. И на более фундаментальном уровне, как много раз заявлял президент Дональд Трамп, мы хотим мира", - сказал он.
Волкер подчеркнул, что санкции, как европейские, так и американские, относятся к разным категориям.
"Есть санкции, наложенные за заявленную аннексию Крыма. Есть санкции, наложенные позже за вторжение на Донбасс. Есть санкции в рамках Закона Магнитского. Есть санкции за вмешательство РоSSии в американские выборы. И это все разные группы санкций. Самые суровые санкции были наложены на РоSSию за несоблюдение Минских соглашений, и если бы РоSSия вышла из Донбасса, положения Минских договоров были применены и мы бы увидели восстановление суверенитета Украины, тогда эти санкции были бы сняты", - подчеркнул спецпредставитель США по Украине.
"Я думаю, что РоSSия хочет, чтобы Украина была частью большой роSSийской орбиты, частью большой славянской семьи, имела хорошие отношения с Россией и правительство, дружественное РоSSии. Но по иронии, на выходе получается ровно обратное - правительство Украины сейчас более скептическое в отношении РоSSии, более националистическое и прозападное, чем когда-либо. И это отношение сейчас укрепляется в молодом поколении украинцев, потому что все что они знают, это вторжение РоSSии на территорию их страны и насилие, которое исходит от этого вторжения. Так что это РоSSии решать, в чем ее интерес, но пока это не работает. Если цели РоSSии останутся прежними, то должна измениться тактика. Оккупационное удерживание территории не работает", - добавил Волкер.
Напомним, Евросоюз продлил санкции против РоSSии до августа 2018 года.
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