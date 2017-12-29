США готовы снять с РФ часть санкций после выполнения Минских соглашений, - Волкер

"Если цель РоSSии останется прежней, то должна измениться тактика. Оккупационное удерживание территории не работает".

США готовы снять с РФ часть санкций после выполнения Минских соглашений, - Волкер
Фото: Arizona PBS

Соединенные Штаты Америки готовы частично снять санкции против РоSSии после полного выполнения Минских договоренностей по Донбассу.

Об этом заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью "Эху Москвы".

"Это очень просто, очень-очень просто. Об этом заявляли Госсекретарь Тиллерсон, Глава Пентагона Джеймс Мэттис, президент США: мы хотим видеть восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, безопасности и защиты для всех граждан Украины вне зависимости от национальности, этнической принадлежности или религии. И на более фундаментальном уровне, как много раз заявлял президент Дональд Трамп, мы хотим мира", - сказал он.

Волкер подчеркнул, что санкции, как европейские, так и американские, относятся к разным категориям.

"Есть санкции, наложенные за заявленную аннексию Крыма. Есть санкции, наложенные позже за вторжение на Донбасс. Есть санкции в рамках Закона Магнитского. Есть санкции за вмешательство РоSSии в американские выборы. И это все разные группы санкций. Самые суровые санкции были наложены на РоSSию за несоблюдение Минских соглашений, и если бы РоSSия вышла из Донбасса, положения Минских договоров были применены и мы бы увидели восстановление суверенитета Украины, тогда эти санкции были бы сняты", - подчеркнул спецпредставитель США по Украине.

"Я думаю, что РоSSия хочет, чтобы Украина была частью большой роSSийской орбиты, частью большой славянской семьи, имела хорошие отношения с Россией и правительство, дружественное РоSSии. Но по иронии, на выходе получается ровно обратное - правительство Украины сейчас более скептическое в отношении РоSSии, более националистическое и прозападное, чем когда-либо. И это отношение сейчас укрепляется в молодом поколении украинцев, потому что все что они знают, это вторжение РоSSии на территорию их страны и насилие, которое исходит от этого вторжения. Так что это РоSSии решать, в чем ее интерес, но пока это не работает. Если цели РоSSии останутся прежними, то должна измениться тактика. Оккупационное удерживание территории не работает", - добавил Волкер.

Напомним, Евросоюз продлил санкции против РоSSии до августа 2018 года.


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