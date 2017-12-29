Кабмин добавил в список «офшоров» 20 стран

Кабинет министров одобрил новый список государств, операции с резидентами которых контролируются в целях трансфертного ценообразования.

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Общее количество стран в списке увеличилась с 65 до 85. В список добавились следующие страны: Эстония, Латвия, Грузия, Венгрия, Сингапур, ОАЭ , Марокко, Монако, Мальта, Куба, Иран , Лаос, Ливан, Маврикий, Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминики, Доминиканская Республика.

Минфин формирует перечень "низконалоговых юрисдикций" исходя из следующих критериев: государства, где ставка налога на прибыль на 5% и больше ниже украинской (то есть ниже 13%); государства, с которыми не подписаны договора об обмене информацией; государства, которые своевременно не передают полную налоговую и финансовую информацию на запросы ГФС.

В Минфине подчеркивают, что контроль операций с компаниями-резидентами "низконалоговых" стран позволяет предотвратить уклонение от уплаты налогов и размывание налоговой базы.