Кабмин добавил в список «офшоров» 20 стран
Кабинет министров одобрил новый список государств, операции с резидентами которых контролируются в целях трансфертного ценообразования.
Об этом сообщили в Министерстве финансов.
Общее количество стран в списке увеличилась с 65 до 85. В список добавились следующие страны: Эстония, Латвия, Грузия, Венгрия, Сингапур, ОАЭ, Марокко, Монако, Мальта, Куба, Иран, Лаос, Ливан, Маврикий, Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминики, Доминиканская Республика.
Минфин формирует перечень "низконалоговых юрисдикций" исходя из следующих критериев: государства, где ставка налога на прибыль на 5% и больше ниже украинской (то есть ниже 13%); государства, с которыми не подписаны договора об обмене информацией; государства, которые своевременно не передают полную налоговую и финансовую информацию на запросы ГФС.
В Минфине подчеркивают, что контроль операций с компаниями-резидентами "низконалоговых" стран позволяет предотвратить уклонение от уплаты налогов и размывание налоговой базы.
Напомним, аналитическая компания Boston Consulting Group посчитала, что в офшорах скрыто 10-13% мирового ВВП.
По данным Boston Consulting Group, объемы средств в офшорах за 10 лет выросли почти вдвое - с 6 трлн долл. в 2006 году до 10 трлн долл. в 2016 году.
Если учитывать не только финансовые активы, но и другие ценности, записанные на офшоры, - яхты, недвижимость и предметы искусства - то, по подсчетам организации Tax Justice Network, в 2010 году эта сумма достигала 32 трлн долл. Ранее сообщалось, что самые богатые люди планеты спрятали в офшорах почти 8 трлн дол.
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Политика
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