Польша готовит «дипломатическое наступление», чтобы отговорить страны ЕС от санкций - Ващиковский

Польша готовит «дипломатическое наступление», чтобы отговорить страны ЕС от санкций - Ващиковский

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что правительство планирует следующие три месяца вести переговоры со странами блока в связи с началом санкционной процедуры ЕС.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Polskie Radio.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен 9 января провести разговор с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Кроме того, Ващиковский сказал, что Польша будет пытаться поговорить с разными странами-членами ЕС.

В то же время, премьер Польши заявил, что Варшава попытается объяснить своим европейским партнерам, почему реформы системы правосудия являются необходимыми. По словам главы секретариата Моравецкого, вероятнее всего, что премьер проведет дипломатический тур по странам ЕС. Сообщается, что в среду, 3 января, он планирует совершить поездку в Будапешт, чтобы встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Отметим, что Орбан уже заявил, что Венгрия будет блокировать любые действия ЕС, направленные на прекращение права голоса Польши в Евросоюзе. Напомним, Европейская комиссия впервые в истории решила начать санкционную процедуру против Польши из-за нарушения верховенства права.

Комиссия дала польским властям три месяца, чтобы они предприняли шаги в сфере судопроизводства, которые могут исправить ситуацию. Если Польша этого не сделает, то это может привести к применению санкций, в частности, к потере голоса в ЕС. Министр юстиции Польши Збигнев Зебро считает решение Европейской комиссии начать санкционную процедуру против Польши политическим и уверяет, что правительство продолжит осуществлять начатую судебную реформу.

Напомним, в пятницу, 8 декабря, правительство Польши, которое возглавляла премьер-министр Беата Шидло, официально ушло в отставку. В качестве кандидатуры на место Шидло был выдвинут вице-премьер, министр финансов и развития Матеуш Моравецкий, который должен будет сформировать новый кабинет министров.




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