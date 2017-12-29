Глава Укргосархива получила предписание от НАПК
Предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов было вынесено НАПК главе Укргосархива Татьяне Барановой.
Об этом сообщает НАПК на своей странице в Фейсбуке.
Комиссия Нацагентства с 1 по 30 ноября 2017 года провела плановую проверку в Укргосархиве, во время которой были установлены нарушения требований закона Украины «О предупреждении коррупции».
В частности, НАПК не сообщили о случаях непредставления или несвоевременного представления деклараций субъектами декларирования; не проведена специальная проверка в отношении лица, претендующего на занятие соответствующей должности; справка о результатах специальной проверки составлена без получения информации от всех органов.
Напомним, в течение января-ноября 2017 года главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак насчитали 987 тысяч гривен зарплаты и надбавок с вычисленными налогами.
Об этом говорится в Информации о начислении выплат голове НАПК.
В частности, оплата по окладу составила 387,7 тыс. гривен. Аналогичная сумма начислена за интенсивность труда. Надбавка за выслугу лет- 193,8 тыс. гривен. Материальная помощь на оздоровление- 107,2 тыс. гривен и прочее.
Ранее НАПК обнаружило нарушения в электронных декларациях первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы за 2015 и 2016 годы.
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