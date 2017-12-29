14 освобожденных заложников подозреваются в дезертирстве – Бирюков
По 14-ти из 73 освобожденных на днях заложников ОРДЛО есть уголовные дела по факту дезертирства.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник президента Юрий Бирюков.
"Все службы, ведомства, группы и так далее - все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все "героические герои". Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей", - пишет он.
По словам Бирюкова, изначально планировалось доставить их отдельно в аэропорт "Киев", но из-за непогоды тот не принимал самолеты.
"А потом, в том числе и из гуманных соображений по отношению к родственникам было принято решение не разделять на этапе встречи", - отметил советник президента.
Он сообщил, что до окончательного решения суда на этих 14 человек не распространяется выплата единоразовой материальной помощи.
"Что самое парадоксальное... Полсотни осужденных отказались уходить "на ту сторону". А эти 14, зная свою перспективу, тем не менее – приехали", - резюмировал Бирюков.
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