Порошенко призвал юристов не критиковать систему в Фейсбуке, а идти в судьи

"Идите, участвуйте, проходите конкурсы, сдавайте экзамены и приступайте к работе".

Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко призвал квалифицированных специалистов - юристов-ученых и адвокатов - к активному участию в конкурсах на должности судей.

Об этом он заявил во время подписания указов о ликвидации и создании местных судов, сообщается на сайте президента.

Порошенко отметил, что продолжается процесс ликвидации, реорганизации и создания новых судов и набор людей на должности судей, которые проходят аттестацию, заполняют необходимые декларации, а также проходят антикоррупционную проверку.

"Вместо того, чтобы сидеть и возмущаться в Фейсбуке несправедливостью и неэффективностью судебной системы, я приглашаю - участвуйте в конкурсах", - подчеркнул Порошенко.

Он также добавил, что новые суды будут формироваться на "совершенно прозрачном конкурсе".

"Идите, участвуйте, проходите конкурсы, сдавайте экзамены и приступайте к работе. Это наше с вами дело. Это не дело отдельно Высшей квалификационной комиссии, отдельно Высшего совета правосудия, или отдельно общественности, или отдельно Президента. Это дело страны", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко подписал указ, которым ликвидировал местные суды и создал окружные.