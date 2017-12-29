Порошенко призвал юристов не критиковать систему в Фейсбуке, а идти в судьи
"Идите, участвуйте, проходите конкурсы, сдавайте экзамены и приступайте к работе".
Президент Петр Порошенко призвал квалифицированных специалистов - юристов-ученых и адвокатов - к активному участию в конкурсах на должности судей.
Об этом он заявил во время подписания указов о ликвидации и создании местных судов, сообщается на сайте президента.
Порошенко отметил, что продолжается процесс ликвидации, реорганизации и создания новых судов и набор людей на должности судей, которые проходят аттестацию, заполняют необходимые декларации, а также проходят антикоррупционную проверку.
"Вместо того, чтобы сидеть и возмущаться в Фейсбуке несправедливостью и неэффективностью судебной системы, я приглашаю - участвуйте в конкурсах", - подчеркнул Порошенко.
Он также добавил, что новые суды будут формироваться на "совершенно прозрачном конкурсе".
"Идите, участвуйте, проходите конкурсы, сдавайте экзамены и приступайте к работе. Это наше с вами дело. Это не дело отдельно Высшей квалификационной комиссии, отдельно Высшего совета правосудия, или отдельно общественности, или отдельно Президента. Это дело страны", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, ранее Порошенко подписал указ, которым ликвидировал местные суды и создал окружные.
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