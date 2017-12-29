В Луганской области задержали боевика, который воевал за "ЛНР" и допрашивал пленных

Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

В четверг, 28 декабря, сотрудники службы безопасности и военной прокуратуры задержали на территории Луганской области гражданина Украины, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе в составе террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"В Луганской области задержали гражданина Украины Ж. помощника главаря незаконного вооруженного формирования «РИМ», который вел боевые действия против подразделений Вооруженных Сил Украины и других подразделений, привлеченных к проведению АТО, а также осуществлял незаконное содержание, конвоирование и допросы пленных украинских военнослужащих", - сообщила она.

Задержанному вручили уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) УК Украины.

Печерский райсуд рассматривает ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее полицейские Волновахи задержали танкиста "Оплота", который вместе с матерью ехал за ее пенсией.