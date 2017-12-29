ГПУ: экспертиза подтвердила подлинность голосов Саакашвили и Курченко на записи

В деле о передаче денег фигурирует экс-глава "Брокбизнесбанка" Александр Дынник.

ГПУ: экспертиза подтвердила подлинность голосов Саакашвили и Курченко на записи

Украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз СБУ провел фоноскопическую экспертизу, которая подтвердила подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Михаилом Саакашвили и беглым олигархом Сергеем Курченко.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в фейсбуке.

Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированы в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия, добавила она.

В настоящее время около 15 человек, которые способствуют украинским правоохранительным органам в документировании уголовных преступлений Саакашвили, Курченко, экс-председателя правления "Брокбизнесбанка" Александра Дынника, соратника Саакашвили Севериона Дангадзе, допрошены как свидетели и находятся под защитой государства.

Напомним, Генпрокуратура заявила, что у следствия есть данные о передаче Сергеем Курченко людям Михаила Саакашвили 500 тысяч долларов. Курченко якобы решил спонсировать лидера "Руха новых сил" в обмен на возвращение активов, которые потерял после бегства в Москву. Генпрокурор Юрий Луценко обнародовал запись переговоров Саакашвили и Курченко.

Саакашвили и Курченко позже заявили, что разговора не было.


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