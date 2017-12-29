Суд закрыл дело главы Госуправления делами при Ющенко

По уголовному производству истекли сроки давности.

Игорь Тарасюк

Печерский райсуд Киева по ходатайству прокуратуры освободил от уголовной ответственности экс-главу Госуправления делами Игоря Тарасюка и снял арест с его имущества.

Дело в отношении Тарасюка суд закрыл в связи с истечением срока давности.

Определение суда от 22 декабря доступно в Едином реестре судебных решений.

Генпрокуратура сообщила о подозрении руководителю Государственного управления делами в 2005-2010 годах Игорю Тарасюку в марте 2017 года в рамках уголовного производства в отношении Виктора Януковича, его старшего сына, Эдуарда Ставицкого, акционера фирмы "Танталит" Павла Литовченко и других лиц по фактам создания и деятельности преступной организации и завладения в ее составе государственным имуществом - комплексом отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" общей стоимостью 540 млн грн.

Печерский райсуд Киева избрал для Тарасюка меру пресечения в виде залога в размере 6 миллионов 400 тысяч гривен.

Изначально Тарасюку сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса. Но затем прокуратура изменила подозрение на ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), так как не усмотрела умысла в действиях главы Госуправления делами. Срок привлечения к ответственности по данному обвинению составляет 5 лет, и, соответственно, истек в 2012 году.

Игорю Тарасюк - бывший народный депутат от "Нашей Украины", в 2005-2010 годах возглавлял Госуправление делами.

Тарасюка называли совладельцем "Мироновского хлебопродукта", но основатель МХП Юрий Косюк это отрицал.