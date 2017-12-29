Суд закрыл дело главы Госуправления делами при Ющенко

По уголовному производству истекли сроки давности.

Суд закрыл дело главы Госуправления делами при Ющенко
Игорь Тарасюк

Печерский райсуд Киева по ходатайству прокуратуры освободил от уголовной ответственности экс-главу Госуправления делами Игоря Тарасюка и снял арест с его имущества.

Дело в отношении Тарасюка суд закрыл в связи с истечением срока давности.

Определение суда от 22 декабря доступно в Едином реестре судебных решений.

Генпрокуратура сообщила о подозрении руководителю Государственного управления делами в 2005-2010 годах Игорю Тарасюку в марте 2017 года в рамках уголовного производства в отношении Виктора Януковича, его старшего сына, Эдуарда Ставицкого, акционера фирмы "Танталит" Павла Литовченко и других лиц по фактам создания и деятельности преступной организации и завладения в ее составе государственным имуществом - комплексом отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" общей стоимостью 540 млн грн.

Печерский райсуд Киева избрал для Тарасюка меру пресечения в виде залога в размере 6 миллионов 400 тысяч гривен.

Изначально Тарасюку сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса. Но затем прокуратура изменила подозрение на ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), так как не усмотрела умысла в действиях главы Госуправления делами. Срок привлечения к ответственности по данному обвинению составляет 5 лет, и, соответственно, истек в 2012 году.

Игорю Тарасюк - бывший народный депутат от "Нашей Украины", в 2005-2010 годах возглавлял Госуправление делами.

Тарасюка называли совладельцем "Мироновского хлебопродукта", но основатель МХП Юрий Косюк это отрицал.


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