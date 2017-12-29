Пойманный в Кабмине шпион не имел доступа к секретной информации
Станислав Ежов не работал с документами для служебного пользования.
Подозреваемый в работе на спецслужбы РоSSийской Федерации переводчик премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов не работал с информацией с грифом "для служебного пользования".
Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ секретариата Кабинета министров.
Ежов был уволен с должности заместителя руководителя протокола премьера 21 декабря. Должность, на которой он работал, не предусматривала предоставления доступа к государственной тайне, и такой доступ не был предоставлен Ежову.
"По информации протокола премьер-министра Украины, за время пребывания на должности обработка документов с грифом "Для служебного пользования" Ежову Станиславу Станиславовичу не поручалась", - сказано в ответе на запрос.
Напомним, что Ежова задержали 20 декабря. Установлено, что он работал в интересах Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ и передавал россиянам информацию о зарубежных поездках Гройсмана и его переговорах. Ему сообщили о подозрении в государственной измене и арестовали на два месяца.
Ежов был переводчиком премьера Владимира Гройсмана на официальных переговорах.
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