Бурбак считает вредными разговоры о закупке газа у "Газпрома"

"Закупочный контракт с “Газпромом” ни при каких обстоятельствах не может быть продлен".

Бурбак считает вредными разговоры о закупке газа у "Газпрома"
Максим Бурбак
Фото: Facebook/Дмитро Чигрин

Руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак считает вредными разговоры о закупке Украиной газа у роSSийского "Газпрома". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Подход в отношении торговли с роSSийским агрессором, между тем, должен остаться неизменным: закупочный контракт с “Газпромом” ни при каких обстоятельствах не может быть продлен. Разговоры или даже намеки на это - вредные. С 2020 года - только транзит", - написал он.

Бурбак также добавил, что президент РоSSии Владимир Путин "никогда не откажется от захватнической политики в отношении Украины". По его словам, "имперская госмонополия “Газпром” - это не бизнес, а инструмент агрессии". "Отказ правительства Арсения Яценюка от закупок роSSийского газа было правильным стратегическим решением. Тогда правительство провело энергетическую реформу, цель которой - полная энергетическая независимость страны на протяжении десяти лет, за счет собственной добычи газа, нефти и угля, диверсификации поставок топлива для атомной энергетики. Мы уважаем международное право и выполним решение Стокгольмского арбитража, который защитил наши права", - добавил он.

Кроме того, Бурбак отметил, что газовый рынок Украины и Евросоюза должен быть демонополизирован. "Не вообще, и не с 2020-го, а сейчас. Наши реверсные закупки должны сохраняться, расширятьс, и вылиться в полноценное присоединение Украины к газовой сети Евросоюза. Уже сейчас Украина должна договариваться об импорте американского LNG-газа, который уже поступает (!) в Литву и Польшу", - отметил он.

Также он добавил, что если Европа хочет быть свободной, проект Nord Stream 2 должен быть окончательно похоронен в 2018 году.


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