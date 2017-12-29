В Румынии правящая партия предложила освободить чиновников от уголовной ответственности за коррупцию
Представители гражданского общества Румынии пока никак не прокомментировали инициативу правящей коалиции.
Депутаты от правящей в Румынии Социал-демократической партии зарегистрировали законопроект об освобождении президента, депутатов, сенаторов и руководителей местных органов власти от уголовной ответственности за коррупцию.
Автором законодательной инициативы выступил Кэтэлин Рэдулеску, сообщает "Укринформ".
Согласно законопроекту в отношении народных избранников, включая руководителей местных органов публичного управления, не могут быть инициированы уголовные дела за злоупотребление служебным положением, извлечение выгоды из влияния и получение взяток.
"Сверхиммунитет", как назвали законодательную инициативу румынские эксперты, будет применяться также и по отношению к депутатам Европарламента от Румынии.
Представители гражданского общества Румынии пока никак не прокомментировали инициативу правящей коалиции.
Как сообщалось ранее в декабре, большинство румын считают, что страна движется в неверном направлении.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
29.12.2017 09:39