В Румынии правящая партия предложила освободить чиновников от уголовной ответственности за коррупцию

Представители гражданского общества Румынии пока никак не прокомментировали инициативу правящей коалиции.

Фото: pixdaus.com

Депутаты от правящей в Румынии Социал-демократической партии зарегистрировали законопроект об освобождении президента, депутатов, сенаторов и руководителей местных органов власти от уголовной ответственности за коррупцию.

Автором законодательной инициативы выступил Кэтэлин Рэдулеску, сообщает "Укринформ".

Согласно законопроекту в отношении народных избранников, включая руководителей местных органов публичного управления, не могут быть инициированы уголовные дела за злоупотребление служебным положением, извлечение выгоды из влияния и получение взяток.

"Сверхиммунитет", как назвали законодательную инициативу румынские эксперты, будет применяться также и по отношению к депутатам Европарламента от Румынии.

Представители гражданского общества Румынии пока никак не прокомментировали инициативу правящей коалиции.

Как сообщалось ранее в декабре, большинство румын считают, что страна движется в неверном направлении.