Директор аэропорта "Николаев" задержан при попытке дать взятку главе ОГА

Он предлагал Савченко 2,5 млн гривен за продление контракта.

Директор коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Михаил Галайко был задержан 28 декабря при попытке дать взятку главе областной госадминистрации Алексею Савченко.

Галайко пришел губернатору с пакетом, в котором было 700 тысяч гривен. Всего он предлагал 2,5 миллиона за продление с ним трудового договора, срок действия которого истек 23 декабря. "Указанные денежные средства коррупционер получил в качестве «отката» от руководителя ООО «Автомагистраль» за подписание актов выполненных работ по строительству взлетной полосы на сумму 64 млн", - заявил в фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Издание "Преступности.НЕТ" пишет, что по данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"). Заявителем выступил сам Савченко.

Вместе с Галайко к губернатору приходил его первый заместитель Максим Карпин. Его не задерживали.

Галайко был назначен на должность руководителя КП "Николаевский международный аэропорт" в феврале 2017 года.

Фото: mk.gov.ua

Напомним, последний регулярный рейс в аэропорт Николаева был совершен весной 2013 года. В 2016 году аэропорт был отключен от энергоснабжения за долги.

В 2017 году в аэропорту отремонтировали взлетно-посадочную полосу, обновили светосигнальное оборудование и провели капитальный ремонт здания аэровокзала. В конце ноября предприятие получило разрешение на возобновление полетов.


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