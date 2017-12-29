Столтенберг анонсировал активизацию диалога с РоSSией в 2018 году
"Я ожидаю, что будет больше встреч и также большее использование прямых военных каналов коммуникации".
Блок НАТО с большой вероятностью активизирует диалог с Россией в 2018 году.
Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает DW.
"Я ожидаю, что будет больше встреч и также большее использование прямых военных каналов коммуникации (...) Поэтому мы будем продвигаться вперед как в политическом диалоге, так и по военной линии коммуникации, и все Альянс это поддерживает", - цитирует dpa Столтенберга.
Как сообщалось ранее в декабре, НАТО возобновил военные контакты с Россией.
Впоследствии госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркивал, что активизация диалога НАТО с Россией не может означать полной нормализации связей. "Мы поддерживаем диалог, когда у него есть цель", - сказал Тиллерсон, однако добавил, что пока РоSSия не отреагирует на беспокойство Запада, о возвращении к регулярным плановых встреч речь не идет.
Диалог между НАТО и Россией прекращался с 2014 по 2016 годы. Сейчас Альянс усилил оборону своих восточных стран-членов и обвиняет Москву в использовании пропаганды и кибератак для подрыва безопасности в регионе.
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