В РоSSии одного из инициаторов "закона Магнитского" Браудера заочно приговорили к 9 годам колонии
Московский суд постановил взыскать с британского предпринимателя и его партнера более 4 млрд рублей.
Главу британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера заочно приговорили в РоSSии к девяти годам колонии за преднамеренное банкротство.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на решение Тверского суда Москвы.
Суд постановил взыскать с Браудера и его партнера Ивана Черкасова, который также проходит по делу, более четыре миллиардов рублей в счет потерпевших.
Защита Браудера сообщила о намерении обжаловать приговор.
Браудера и Черкасова обвиняют в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более трех миллиардов рублей. Следствие считает, что они не перечисляли налоги с нескольких компаний, а также способствовали их банкротству. Обстоятельства дела относятся к 1996 году. Потерпевшими по делу проходят три отделения Управления Федеральной налоговой службы по Москве.
В 2013 году Браудера приговорили в РоSSии к девяти годам лишения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму 522 млн рублей.
Напомним, в августе 2017 года РоSSия подала запрос на розыск Браудера в Интерпол. После этого Браудеру аннулировали визу в США. Позднее ему восстановили допуск в страну. Сам Браудер назвал запрос на свой розыск "фейковым". Интерпол удалил запрос на его розыск.
Браудер был одним из инициаторов принятия в США и Канаде "актов Магнитского", запрещающих въезд людям, которых власти этих стран считают причастными к нарушению прав человека. Эти законы названы в честь юриста основанной Браудером компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в роSSийском СИЗО в 2009 году. В 2008 году Магнитский заявил о хищении роSSийскими чиновниками более 5 млрд рублей, а затем его арестовали по делу об уклонении от уплаты налогов.
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