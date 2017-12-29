Боевики вывели из строя электростанцию в сирийской провинции Хама

Ремонтные бригады ведут работы по устранению повреждений.

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Боевики на юге провинции Хама в Сирии обстреляли электростанцию "Аз-Зара" ракетными снарядами.

Как сообщает агентство SANA со ссылкой на Минэнергетики Сирии, станция была выведена из строя.

"В результате обстрела потеряно 300 мегаватт электроэнергии, что отрицательно отразится на электроснабжении северного, центрального и прибрежного регионов страны", - говорится в сообщении агентства. Ремонтные бригады ведут работы по устранению повреждений.

SANA пишет, что боевики нарушили соглашение о деэскалации и обстреляли жилые кварталы в городе Дараа, который находится примерно в 100 километрах от Дамаска. Группировки, которые базируются "в лагере беженцев Мухайям Ан-Назихин и в районе Дараа Аль-Баляд, обстреляли ракетными снарядами кварталы Ас-Сахари, Аль-Кашеф и Шималь Аль-Хот, в результате чего был нанесен значительный материальный ущерб", говорится в сообщении издания. Сирийская армия в ответ на обстрелы "подавила огневые точки боевиков, нанеся им урон в живой силе", пишет SANA.

Напомним, что несколькими днями ранее власти Сирии заявили о сбитом боевиками военном самолете. Его пилот погиб. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Тахрир аль-Шам", связанная с "Аль-Каидой".