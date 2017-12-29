Боевики вывели из строя электростанцию в сирийской провинции Хама

Ремонтные бригады ведут работы по устранению повреждений.

Боевики вывели из строя электростанцию в сирийской провинции Хама
Фото: enabbaladi

Боевики на юге провинции Хама в Сирии обстреляли электростанцию "Аз-Зара" ракетными снарядами.

Как сообщает агентство SANA со ссылкой на Минэнергетики Сирии, станция была выведена из строя.

"В результате обстрела потеряно 300 мегаватт электроэнергии, что отрицательно отразится на электроснабжении северного, центрального и прибрежного регионов страны", - говорится в сообщении агентства. Ремонтные бригады ведут работы по устранению повреждений.

SANA пишет, что боевики нарушили соглашение о деэскалации и обстреляли жилые кварталы в городе Дараа, который находится примерно в 100 километрах от Дамаска. Группировки, которые базируются "в лагере беженцев Мухайям Ан-Назихин и в районе Дараа Аль-Баляд, обстреляли ракетными снарядами кварталы Ас-Сахари, Аль-Кашеф и Шималь Аль-Хот, в результате чего был нанесен значительный материальный ущерб", говорится в сообщении издания. Сирийская армия в ответ на обстрелы "подавила огневые точки боевиков, нанеся им урон в живой силе", пишет SANA.

Напомним, что несколькими днями ранее власти Сирии заявили о сбитом боевиками военном самолете. Его пилот погиб. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Тахрир аль-Шам", связанная с "Аль-Каидой".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР""Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР"
Противостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную техникуПротивостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную технику
Украинцам станет намного проще получить карту полякаУкраинцам станет намного проще получить карту поляка
Лучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехатьЛучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехать
Мелания Трамп распорядилась спилить двухсотлетнюю магнолию на лужайке Белого домаМелания Трамп распорядилась спилить двухсотлетнюю магнолию на лужайке Белого дома
Блок рекламы


Похожие новости
Ситуация в зоне АТО: боевики продолжают нарушать "режим тишины", ВСУ ответный огонь не открывалиСитуация в зоне АТО: боевики продолжают нарушать "режим тишины", ВСУ ответный огонь не открывали
Боевики возобновили обстрелы позиций ВСУ: возле Павлополя атаковали из 120-мм минометовБоевики возобновили обстрелы позиций ВСУ: возле Павлополя атаковали из 120-мм минометов
Боевики нарушили "рождественское" перемирие на ДонбассеБоевики нарушили "рождественское" перемирие на Донбассе
Война на Донбассе: Боевики решили "отметить" перемирие тяжелыми обстрелами, применив артиллериюВойна на Донбассе: Боевики решили "отметить" перемирие тяжелыми обстрелами, применив артиллерию
На Донбассе боевики заняли места отозванных роSSийских офицеров СЦКК, – ОБСЕНа Донбассе боевики заняли места отозванных роSSийских офицеров СЦКК, – ОБСЕ
Боевики применили "Грады" возле Зайцево
Штаб АТО: боевики активно обстреливали Светлодарскую дугу, на донецком направлении появились сербские снайперыШтаб АТО: боевики активно обстреливали Светлодарскую дугу, на донецком направлении появились сербские снайперы
РоSSийские боевики выпустили не менее 30 реактивных снарядов по НоволуганскомуРоSSийские боевики выпустили не менее 30 реактивных снарядов по Новолуганскому
Журналист об обстреле Новолуганского: Замороженный конфликт боевики снова хотят разморозитьЖурналист об обстреле Новолуганского: Замороженный конфликт боевики снова хотят разморозить
Боевики атаковали тренировочную базу спецслужб в Кабуле (ВИДЕО)Боевики атаковали тренировочную базу спецслужб в Кабуле (ВИДЕО)
Последние новости
Подгружаем последние новости