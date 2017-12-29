Израиль и США подписали секретное соглашение по сдерживанию Ирана
Израиль и США в ходе секретной встречи в Белом доме разработали совместную стратегическую программу по сдерживанию Ирана.
12 ноября в США прибыла делегация израильских чиновников из оборонной сферы. Делегацию возглавлял советник по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, –
В ходе визита израильская делегация встретилась с командой американских чиновников из оборонной сферы и разведки под руководством Герберта Макмастера.
По словам источника в американском правительстве, по итогам двухдневных переговоров США и Израиль подписали «Меморандум о взаимопонимании относительно иранского вопроса». Документ предусматривает создание четырех рабочих групп, которые сосредоточатся на ряде ключевых вопросов, связанных с иранской ядерной и баллистической программами, а также поставками вооружения в регион.
По данным источников телеканала, первая рабочая группа займется «тайной и дипломатической работой по отмене иранской ядерной программы». Целью второй группы станет «ограничение присутствия Ирана в регионе, в частности, в Сирии и Ливане». К задачам третьей группы включили «сдерживания баллистической программы Ирана» и «ограничение попыток поставить иранские ракеты Хезболле». Наконец, четвертая группа будет работать с «усилением эскалации в регионе, к которой может быть причастен Иран».
Израильские высокопоставленные чиновники подтвердили телеканалу, что США и Израиль достигли стратегического соглашения по иранскому вопросу.
«Израиль и США тщательно следят за тенденциями и процессами в регионе, особенно с Ираном, и они сформулировали финальные тезисы по стратегической политике в отношении этих вызовов», – цитирует телеканал израильского чиновника.
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