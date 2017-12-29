Американский журнал извинился за совет Клинтон заниматься вязанием

Американскому журналу Vanity Fair пришлось извиняться за шутливое видео, в котором авторы предлагали экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон заниматься в будущем году вязанием, а не политикой

Многим пользователям подобный совет показался сексистским, – сообщает ВВС.

Журналисты и редакторы Vanity Fair предложили Клинтон всего шесть советов, чем бы политик могла заняться в 2018 году.

Среди советов журналистов: сесть за написание второй части книги «Что произошло» и назвать ее «Что, черт возьми, произошло»; начать преподавать практику дыхания ноздрями; чаще гулять и фотографироваться в лесу.

Но больше всего многих интернет-пользователей возмутил совет в следующем году заняться волонтерской работой, вязанием, актерской импровизацией, всем тем, что может отвлечь Хиллари от политики.

В ответ на волну критики, которая поднялась, авторы Vanity Fair признали ошибку, сказав: «Мы попытались пошутить, но вышло неуклюже».

В свою очередь президент США Дональд Трамп в Twitter не забыл раскритиковать журналистов за то, что те принесли извинения Клинтон: «Vanity Fair, которые и так вот-вот загнутся, из кожи вон лезут, чтобы извиниться перед лживой Х за малейшую обиду».