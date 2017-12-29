Американский журнал извинился за совет Клинтон заниматься вязанием

Американскому журналу Vanity Fair пришлось извиняться за шутливое видео, в котором авторы предлагали экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон заниматься в будущем году вязанием, а не политикой

Многим пользователям подобный совет показался сексистским, – сообщает ВВС.

хиллари клинтон

Журналисты и редакторы Vanity Fair предложили Клинтон всего шесть советов, чем бы политик могла заняться в 2018 году.

Среди советов журналистов: сесть за написание второй части книги «Что произошло» и назвать ее «Что, черт возьми, произошло»; начать преподавать практику дыхания ноздрями; чаще гулять и фотографироваться в лесу.

Но больше всего многих интернет-пользователей возмутил совет в следующем году заняться волонтерской работой, вязанием, актерской импровизацией, всем тем, что может отвлечь Хиллари от политики.

В ответ на волну критики, которая поднялась, авторы Vanity Fair признали ошибку, сказав: «Мы попытались пошутить, но вышло неуклюже».

В свою очередь президент США Дональд Трамп в Twitter не забыл раскритиковать журналистов за то, что те принесли извинения Клинтон: «Vanity Fair, которые и так вот-вот загнутся, из кожи вон лезут, чтобы извиниться перед лживой Х за малейшую обиду».

Vanity Fair, which looks like it is on its last legs, is bending over backwards in apologizing for the minor hit they took at Crooked H. Anna Wintour, who was all set to be Amb to Court of St james's & a big fundraiser for CH, is beside herself in grief & begging for forgiveness!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2017 г.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР""Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР"
Противостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную техникуПротивостояние в аннексированном Крыму: Местные жители бросаются под военную технику
Украинцам станет намного проще получить карту полякаУкраинцам станет намного проще получить карту поляка
Лучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехатьЛучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехать
Мелания Трамп распорядилась спилить двухсотлетнюю магнолию на лужайке Белого домаМелания Трамп распорядилась спилить двухсотлетнюю магнолию на лужайке Белого дома
Блок рекламы


Похожие новости
Приговор Крысину по делу об убийстве журналиста Веремия засекреченПриговор Крысину по делу об убийстве журналиста Веремия засекречен
В Черниговской области поймали на взятке депутата горсовета - директора коммунального предприятияВ Черниговской области поймали на взятке депутата горсовета - директора коммунального предприятия
Экс-мэр Торецка спрятался в автобусе журналистов и передумал возвращаться к боевикамЭкс-мэр Торецка спрятался в автобусе журналистов и передумал возвращаться к боевикам
НАБУ и САП не смогли доказать вину Довгого из-за срока давности и уничтожения электронной системы Киевсовета (ПОСТАНОВЛЕНИЕ)НАБУ и САП не смогли доказать вину Довгого из-за срока давности и уничтожения электронной системы Киевсовета (ПОСТАНОВЛЕНИЕ)
Украинские военные 27 февраля 2014 года были готовы расстрелять из танков здание Верховного Совета КрымаУкраинские военные 27 февраля 2014 года были готовы расстрелять из танков здание Верховного Совета Крыма
ГПУ готовит апелляцию на приговор руководителю «титушек», причастных к убийству журналиста ВеремияГПУ готовит апелляцию на приговор руководителю «титушек», причастных к убийству журналиста Веремия
Секретарь поссовета Киевской области попалась на взятке в виде автомобиляСекретарь поссовета Киевской области попалась на взятке в виде автомобиля
Из-за подозрительной банки в Славянске было сорвано совещание горсоветаИз-за подозрительной банки в Славянске было сорвано совещание горсовета
Французский журнал для детей назвал Израиль «ненастоящей страной»Французский журнал для детей назвал Израиль «ненастоящей страной»
В Ватикане задержали украинскую журналистку, которая снимала акцию FemenВ Ватикане задержали украинскую журналистку, которая снимала акцию Femen
Последние новости
Подгружаем последние новости